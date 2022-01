L'allenatore granata commenta la vittoria e il momento dei suoi ragazzi: "Abbiamo dominato, sarebbe stato un peccato non vincere oggi. L'Europa? Non so. Noi vogliamo correre al massimo e vedere di cosa siamo capaci. Noi comunque siamo là e là vogliamo restare" SERIE A E COVID: NEWS E DATI DI OGGI IN TEMPO REALE Condividi

Dopoi 4 schiaffi rifilati alla Fiorentina il Torino vince ancora e dopo 4 mesi torna a ottenere i tre punti anche in trasferta (17 settembre contro il Sassuolo). A Genova, contro la Sampdoria, la squadra di Juric passa in rimonta con le reti di Singo e dell'ex Praet, portandosi a un punto da Roma e Fiorentina, in piena lotta per la sesta posizione che vale un posto in Conference League. "La vittoria è strameritata", ha detto Juric nel post partita, "perché abbiamo creato talmente tante palle gol e dominato la partita, che sarebbe stato un peccato non vincere oggi. E' stata dura fino alla fine, ma credo che la vittoria sia strameritata". Un successo che dà continuità e stabilisce anche un nuovo piccolo primato: é solo la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria, infatti, che i granat conquistano piú di 30 punti (31 oggi) nelle prime 21 gare giocate in un massimo campionato (l'altra nel 2013/14, 32 punti, quando chiuse al settimo posto finale): "Fino a ora la posizione ce la siamo conquistata con queste due nette vittorie. Ora pensiamo alla prossima a Sassuolo che è una squadra favolosa, specialmente in attacco. Noi comunque siamo là e ci vogliamo restare. Stiamo facendo belle cose da tanto tempo: l'importante è non avere tanti infortuni e tante assenze. Io sono molto soddisfatto di come gioca la squadra e di come stiamo migliorando sempre più il livello tecnico. Per l'Europa non so: noi vogliamo correre al massimo e vedere quello di cui siamo capaci".

Sul mercato: "Fares ideale per il nostro modulo. Per il resto..." leggi anche Torino, obiettivo Nandez: contatti col Cagliari In conferenza, Ivan Juric ha anche parlato di mercato, mostrando soddisfazione per l'arrivo di Fares, ma confermando che il club granata non può permettersi investimenti importanti: "Fares ha caratteristiche adatte per questo modulo. Per il resto, la società non ha la possibilità di fare acquisti come Fiorentina e Atalanta, ma possiamo mettere un paio di giocani che possono essere utili e crescere per far parte del Torino del futuro".