Gioia Osimhen: "Che bello essere tornato"

57 giorni dopo il brutto infortunio di San Siro che lo ha costretto all'intervento chirurgico per ridurre le fratture scomposte a zigomo e orbita sinistra, l'attaccante nigeriano – che ha saltato la Coppa d'Africa – è tornato in campo con la maglia azzurra

Mascherina protettiva sul volto, il numero 9 sulle spalle e finalmente gli scarpini nuovamente ai piedi. 57 giorni dopo l'infortunio contro l’Inter a San Siro – che lo ha costretto all’intervento chirurgico per la riduzione delle fratture scomposte a zigomo e orbita sinistra –, Victor Osimhen è tornato nuovamente in campo e lo ha fatto nei diciannove minuti finale della sfida del Dall’Ara vinta dal Napoli sul Bologna. Una gioia che l’attaccante nigeriano ha esternato sui social, pubblicando un post su Instagram: "È così bello essere tornato! Solida performance dei ragazzi. Nel prossimo, Dio è il più grande", la didascalia del messaggio che accompagna una seria di foto che lo vedono impegnato in campo.