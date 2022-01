Ora il Milan: la Juve cerca la "nona"

Orgoglio e soddisfazione dunque per Chiellini, che nella gara poi terminata 4-1 contro la Samp è entrato in campo al posto di Danilo intorno all'ora di gioco. Il capitano potrebbe essere impiegato dall'inizio nella prossima gara della Juventus, il big match in campionato contro il Milan di domenica 23 gennaio alle 20:45. A San Siro i bianconeri proveranno ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi: la squadra di Allegri è infatti reduce da 8 gare senza sconfitte in campionato (6 vittorie e 2 pareggi) e proverà a raggiungere la "nona".