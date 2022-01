Designati gli arbitri per la quarta giornata di ritorno di Serie A, che si giocherà tra venerdì 21 gennaio e domenica 23 gennaio. Il big match tra Milan e Juventus è stato affidato a Orsato. Intanto Serra, dopo l'errore di Milan-Spezia, va a fare il Var in Serie B

Serra fa il VAR in Serie B

Dopo l'errore in Milan-Spezia dello scorso weekend, Marco Serra è stato designato per il ruolo di VAR in Brescia-Ternana, gara valida per la 20^ giornata di Serie B. Dunque per l'arbitro di Torino si tratta di uno stop 'soft', per ora riguardante solo il campo.