Vaccini, 6,4 milioni gli italiani senza prima dose

Sono complessivamente 6,4 milioni gli italiani al di sopra dei 5 anni che non hanno ancora fatto la prima dose di vaccino anti covid. Il dato è contenuto nel report del governo aggiornato a ieri mattina in base al quale - se si eccettua la fascia tra i 5 e gli 11 anni per la quale l'autorizzazione è arrivata solo un mese fa e dove ci sono ancora 2,2 milioni di non immunizzati - il maggior numero di persone che non hanno alcuna copertura contro il Covid è nella fascia 40-49 anni: sono 986.175. Subito dopo ci sono i 50-59enni (761.831) e i 30-39enni (660.744). In quella tra i 5 e gli 11 anni.