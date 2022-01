Bologna-Inter va rigiocata (anzi, giocata): dopo la sconfitta a tavolino con penalizzazione di un punto in classifica ai danni della Salernitana (che ha fatto ricorso) per la mancata presentazione a Udine il 21 dicembre scorso, il Giudice ha deciso in maniera opposta per il caso dello stop della ASL alla squadra di Mihajlovic. Non soltanto, si evince dalle motivazioni, perché rispetto al club campano non sono stati rilevati comportamenti che possano aver "incoraggiato" lo stop della ASL, ma anche per quanto successo nei giorni successivi. In particolare, diversamente dagli altri Tar coinvolti per gli stop imposti dalle ASL a Udinese, Torino e alla stessa Salernitana per le gare del turno del 9 gennaio, il Tar dell'Emilia bocciò il ricorso della Lega ritenendo legittimo lo stop della ASL di Bologna. E la Lega stessa posticipando Cagliari-Bologna riconobbe implicitamente l'esistenza dell'impedimento che era alla base della mancata presentazione del Bologna per la gara con l'Inter.