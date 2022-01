Lazio-Atalanta, dove vedere la partita in tv

L'anticipo del sabato sera vedrà la Lazio ospitare l'Atalanta, per uno dei big match della 23^ giornata del campionato di Serie A. Cerca continuità la squadra di Maurizio Sarri, reduce dalla convincente vittoria in casa della Salernitana e dalla qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti, però, sono al settimo posto in classifica al pari della Roma e cercano punti importanti per la corsa per l'Europa. L'Atalanta, invece, ha giocato una grande partita contro l'Inter, conclusa sullo 0-0 al Gewiss Stadium. I nerazzurri sono al quarto posto in classifica e vogliono difendersi dall'attacco della Juventus per la corsa Champions.