Dopo il match tra Verona e Bologna che ha aperto il turno, la 23^ giornata di Serie A prosegue con altre tre partite parecchio interessanti. Ad aprire il quadro delle gare in programma quest'oggi, sabato 22 gennaio, sarà il match delle 15 tra Genoa e Udinese, nel quale il nuovo allenatore Blessin farà il suo esordio sulla panchina rossoblù. Alle 18 in campo l'Inter capolista, che ospiterà a San Siro il Venezia. In serata, alle 20:45, spettacolo assicurato in diretta su Sky Sport con Lazio-Atalanta.