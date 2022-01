Federico Chiesa è stato operato al crociato del ginocchio sinistro nel pomeriggio di domenica. L'intervento, effttuato in Austria, è perfettamente riuscito. Per l'attaccante ora la riabilitazione: secondo il comunicato della Juventus starà fuori 7 mesi

Federico Chiesa è stato operato nel pomeriggio di domenica in Austria. L'attaccante della Juventus si è sottoposto all'intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero previsti sono di circa 7 mesi. Ora inizia la lunga riabilitazione, con l'obiettivo di tornare a disposizione nella prossima stagione. Un brutto stop il suo non solo per la Juventus, ma anche per la Nazionale di Mancini che a marzo sarà impegnata nelle sfide playoff per qualificarsi al Mondiale in Qatar.