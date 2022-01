Niente da fare per Leao: la Corte d'Apello di Lisbona ha respinto il ricorso presentato dall'attaccante portoghese, che si trova quindi costretto a pagare 16,5 milioni allo Sporting Lisbona per aver risolto unilaterlamente il contratto con il club poche settimane dopo l'aggressione dei tifosi al centro sportivo del maggio 2018. Una decisione che permise al Lille di acquistarlo poi a parametro zero, quando nel contratto di Leao era presente una clausola rescissoria pari a quarantacinque milioni di euro. La Corte d'Appello di Lisbona ha confermato quindi la decisione del TAS, come riporta il quotidiano 'Record'. Lo Sporting Lisbona si era dapprima rivolto alla Fifa, contestando la validità della risoluzione del contratto di Leao, per "mancanza di motivi validi" per farlo, richiedendo un risarcimento economico. La Fifa aveva respinto il ricorso, ma la situazione si è ribaltata dopo che il TAS aveva in seguito condannato il giocatore a risarcire il suo ex club. Ora la conferma della Corte d'Appello. A Leao, adesso, rimane la Corte Suprema, a cui può ancora appellarsi nella speranza di vedere revocata la sanzione.