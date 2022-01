Zlatan Ibrahimovic, in Francia (ma come un po' dovunque sia andato), ha lasciato il segno. Intervistato dal quotidiano L'Equipe, lo svedese è tornato a parlare della sua esperienza al Paris Saint-Germain, confermando l'orgoglio per esserci stato agli inizi del ciclo Al-Kelaifi: "Ho lavorato tutti i giorni e sono fiero di quello che ho fatto al PSG. Ogni giorno, il club diventa sempre più grande e posso dire che anche io ho dato la mia parte, portando ciò che avevo imparato alla Juventus e al Milan. Non mi sono adattato io al PSG, è stato l'inverso. Il club quando mi prese voleva raggiungere il livello più alto, ma c'era tanto su cui lavorare. Sono orgoglioso di dire a me stesso che ero lì all'inizio, vedendo dove sono arrivati oggi". E a proposito di PSG, lì oggi c'è Gigio Donnarumma. Un portiere che Ibra conosce bene, visto le sue parole: "È il più forte del mondo e basta. Non c'è da discutere. Ho giocato con lui, so cosa sto dicendo". Poi regala una battuta, in pieno stile Ibra: "Dico solo che i francesi sono considerati arroganti, e dicevano a me di essere arrogante. Quindi, dico: avrebbero dovuto essere fieri di me. Rappresentavo perfettamente la Francia. Forse anche meglio dei francesi stessi".