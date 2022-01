Primo compleanno giallorosso per José Mourinho , che compie 59 anni. Un traguardo festeggiato a Roma , seconda città italiana che sta imparando a conoscerlo dopo la Milano nerazzurra, in cui ha scritto la storia a suon di titoli e vittorie. Il portoghese sta provando a costruire un progetto vincente anche nella società giallorossa, che ha celebrato il suo compleanno sui suoi profili social. La Roma ha dedicato un video all'allenatore, pubblicandolo sia su Twitter che su Instagram: "Buon compleanno, José Mourinho", le semplici parole utilizzate. E poi l'invito ai tifosi a lasciare un like per rivolgere, al portoghese, una sorta di augurio virtuale, per fare sentire il calore e l'abbraccio della città in questo giorno speciale.

I numeri di Mourinho alla Roma

vedi anche

La Roma dilaga e poi trema: 4-2 all’Empoli

Un inizio tra alti e bassi quello del portoghese sulla panchina giallorossa, in questi primi mesi di quello che, a detta sua e della dirigenza, sarà un progetto triennale. Un percorso che Mourinho ha sposato in pieno, tanto da non prendere in considerazione le recenti attenzioni che gli ha riservato l'Everton dopo l'esonero di Rafa Benitez. La convincente vittoria di Empoli nell'ultimo turno ha permesso alla Roma di essere al sesto posto in solitaria, a -4 dalla Juve e a -5 dal quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League e che è occupato dall'Atalanta (che ha però una partita in meno). In 23 partite di campionato, Mourinho ha raccolto 12 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte, con una media di 1.65 punti a gara. In Conference League ha ottenuto 2 successi nelle due gare di qualificazione, poi 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle sei gare della fase a gironi. Risultati che hanno portato i giallorossi a qualificarsi agli ottavi di finale. La Roma è andata avanti anche in Coppa Italia, battendo il Lecce per 3-1: ora ai quarti di finale ci sarà la sfida contro l'Inter.