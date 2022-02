Zamparini, storia di un presidente "atipico"

Il successo da imprenditore e l'ingresso nello sport

Era poco più che ventenne anche lui quando si spostò dal Friuli, dove negli anni '60 il lavoro offriva più opportunità alle braccia che alle idee, per fondare in provincia di Varese la sua prima fabbrichetta artigianale: poi l’intuizione del "Mercatone", il supermercato a basso costo quando ancora non sapevamo cosa volesse dire "discount". Il marchio EmmeZeta – le sue iniziali – finisce sulle maglie del basket a Udine e del calcio a Pordenone e poi a Venezia. Lui, che a quel punto costruisce, vende e ricompra centri commerciali come fossero pedine del Monopoli, inizia a fare lo stesso con le società di calcio e con i calciatori. Acquista il Venezia e lo fonde con il Mestre, contro ogni logica di rivalità sportiva e in quattro anni lo porta in serie B (con Zaccheroni, pescato al Baracca Lugo). Nel ’91 sta per comprare l’Udinese, ma Pozzo cambia idea a trattativa quasi conclusa. E allora Zamparini si concentra sul gioiellino lagunare: la serie A arriva nel '98 con i gol di Schwoch e Novellino in panchina. Già, la panchina, il posto più scomodo nelle imprese di Zamparini: la fama di mangiallenatori se la conquista sul campo: oltre 50 esoneri in trent’anni di attività da presidente. "Il 70% delle volte me ne pento" disse. Infatti oltre al record di allenatori cacciati, spesso anche dopo una vittoria, ha anche quello dei tecnici richiamati.