Osimhen titolare, prossimi giorni decisivi

I prossimi giorni saranno dunque decisivi, ma Spalletti sta valutando se affidarsi sin da subito al classe '98 o se dargli minutaggio in corso d'opera, con Mertens inizialmente in campo. Osimhen ha giocato qualche minuto nelle ultime due vittorie del Napoli in campionato, la trasferta di Bologna e la gara interna con la Salernitana. Prima dell'infortunio dello scorso 21 novembre, il nigeriano era stato grandissimo protagonista con gli azzurri: per lui, in totale, 9 gol in 16 presenze complessive stagionali tra campionato e Europa League.