Secondo le ultime che arrivano dal nostro inviato Andrea Paventi, Dzeko e Lautaro Martinez saranno con tutta probabilità la coppia titolare sabato contro il Milan. Alexis Sanchez è in grande forma, ma è tornato per ultimo dagli impegni in nazionale e il primo vero allenamento ad Appiano Gentile lo farà solo nella rifinitura di venerdì. Ma l’uomo derby Inzaghi potrebbe averlo a centrocampo…

