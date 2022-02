L'allenatore bianconero alla vigilia della sfida contro il Verona: "La società ha fatto un ottimo lavoro, un ottimo mercato. Sono arrivati due giocatori importanti. Ora inizia la fase in cui non si può più sbagliare. Dybala-Vlahovic-Morata dal primo minuto? Possono giocare ma serve che corrano altrimenti la squadra non riesce a sostenerli". E sulla corsa scudetto: "Inter oggi fuori dalla nostra portata"

Come cambia la sua Juve con gli innesti di Vlahovic e Zakaria?

"La società ha fatto un ottimo lavoro, un ottimo mercato. Sono arrivati due giocatori importanti. Vlahovic ha fatto molti gol, ha caratteristiche che non avevamo. La società è stata molto brava a portarlo. Con Haaland e Mbappé è il centravanti più forte che c'è in giro. Zakaria è bravo. Si sono inseriti entrambi bene e vediamo se domani giocheranno. Vorrei anche ringraziare Bentancur per la disponibilità che ci hanno dato e gli auguro il meglio. Di certo l'arrivo di Vlahovic e Zakaria ci responsabilizza di più. L'obiettivo resta quello di entrare nei primi 4 posti. Siamo nella parte decisiva di stagione, non abbiamo più possibilità di recuperare. Da domani al 20 marzo tra campionato, Coppa e Champions si decide molto".

L'idea del tridente Dybala-Vlahovic-Morata è già sostenibile?

"Possono giocare ma serve che corrano altrimenti la squadra non riesce a sostenerli. Il vantaggio è quello di avere molta più qualità davanti. Non dobbiamo però perdere spirito di squadra e compattezza. Dobbiamo sempre tener conto dell'equilibrio. Domani giochiamo contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato, che la Juve non ha battuto nelle ultime quattro partite e allenata da Tudor che è davvero bravo. Non dobbiamo fare una partita fuori giri. Occorre far bene entrambe le fasi".

Zakaria è più un interno o un giocatore davanti alla difesa?

"Può fare entrambi i ruoli, è un buon acquisto. Domani è una partita particolare. McKennie e Cuadrado sono rientrati da poco, abbiamo Locatelli fuori. Bonucci non sarà della partita ma tornerà in Coppa Italia. Alex Sandro ora è negativo ma sarà a disposizione da lunedì".

Il suo arrivo vi permette di sbilanciarvi di più?

"Domani non c’è Locatelli ma gioca Arthur e sono contento che sia rimasto. Abbiamo soluzioni importanti in mezzo al campo".

Cosa significa per l'attacco della Juve l'arrivo di Vlahovic?

"Con l'arrivo di Vlahovic le responsabilità in attacco sono distribuite in modo equo. Si tratta di un giocatore importante, che ha fatto bene nella Fiorentina e ha voglia di far bene nella Juventus. Le responsabilità in squadra però sono di tutti. Dobbiamo migliorare la fase realizzativa e da domani inizia un periodo tosto".

Ha conosciuto personalmente Vlahovic?

"Lo ritengo un ragazzo sveglio e intelligente che ha voglia di migliorarsi. Per lui è un grande salto, alla Juve ci sono pressioni diverse ma ha grande voglia di migliorare".

Quando diceva che la squadra non avrebbe cambiato a gennaio faceva azione di depistaggio?

"Devo dire che è stata molto brava la società ad anticipare i tempi, ha fatto un regalo a me e ai tifosi. La Juventus lavora sempre per costruire il futuro, questi due arrivi hanno anticipato i tempi. Chiaramente non finisce qui, poi a giugno ci sarà un altro mercato ma ora dobbiamo pensare a giocare".

A gennaio avete salutato Ramsey e comprato anche Gatti.

“Ramsey è un grande giocatore che ha avuto problemi fisici. D’accordo con lui abbiamo deciso che fosse giusto andare a giocare da un’altra parte. Gatti è il miglior difensore della Serie B e ha caratteristiche che in futuro possono tornare utili alla Juve".

Domani potremmo vedere Danilo a destra e De Sciglio a sinistra?

"Sì è possibile. Non c’è Alex Sandro, Cuadrado è rientrato ieri poverino non sapeva neanche dov’era l’ingresso della Continassa. Può giocare sia alto che basso, poi rientrerà anche Bernardeschi, altra opzione utile".

Inzaghi ha detto che anche la Juve può giocare per lo scudetto. Lei è d'accordo?

"Giustamente dice così ma noi difficilmente entreremo nel giro scudetto, l’Inter è fuori dalla nostra portata".

Kulusevski non è stato valorizzato?

“Dejan ha fatto buone partite però poi ci sono le valutazioni di mercato. Non si possono tenere tutti, i giocatori passati dalla Juventus sono tutti bravi poi però vanno fatte delle scelte".

Zaniolo a giugno è un'opzione per la Juve?

“Cerchiamo di arrivarci a giugno. Voi siete incredibili, non è neanche finito questo mercato che già parlate di giugno. Non è giusto parlarne anche perché è un giocatore di un’altra squadra”.