José Mourinho sperava in un risultato diverso per la sua centesima panchina in Serie A. Lo 0-0 contro il Genoa ha rallentato la corsa della Roma e ha lasciato l'amaro in bocca per il gol annullato a Zaniolo al 91° minuto: "Non voglio commentare né il gol annullato né il rosso - spiega l'allenatore portoghese - Non voglio giudicare l'azione perché servirebbe tempo. Il calcio è cambiato, non bisogna chiamarlo più così perché adesso è un altro sport secondo le indicazioni che hanno gli arbitri. Se Abisso ha sbagliato sarebbe per noi un déjà vu perché è successo tante volte in stagione. La Roma è piccola agli occhi del potere". Lo Special One ha poi proseguito il suo sfogo in conferenza stampa, parlando del rosso a Zaniolo: "Pensate che se Zaniolo avesse giocato con Inter, Juve o Milan sarebbe stato espulso? Ha solo ripetuto tre volte ad Abisso "Che c**** hai fischiato?". Non sarebbe mai successo a Lautaro, Chiellini o Ibrahimovic nei loro stadi. Noi siamo piccolini".