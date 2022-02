Nuovo stop per Zapata: infortunio con il Cagliari

Non inizia nel migliore dei modi il 2022 di Duvan Zapata , che dopo esser stato fermo per un problema muscolare è stato costretto ad abbandonare il campo contro il Cagliari. La partita dell'attaccante colombiano è durata solamente 14 minuti : Gasperini lo aveva inserito al 58' al posto di Muriel, ma al 72' Duvan ha chiesto il cambio dopo un contrasto con Bellanova . Zapata ha lasciato il campo zoppicando , ma non è ancora chiaro se si tratta di una ricaduta sul problema avuto oppure di un nuovo infortunio .

La lesione muscolare contro il Genoa

Già lo scorso 21 dicembre Zapata fu costretto a fermarsi per un problema muscolare: il numero 91 nerazzurro, infatti, lasciò il campo al 44' della gara contro il Genoa per una lesione di primo grado all'adduttore sinistro. Un problema che sembrava rientrato, come dichiarato da Gasperini nella conferenza stampa di presentazione del match contro la squadra di Mazzarri: "Spero di recuperarlo, se nella rifinitura confermerà le sensazioni positive ci sarà. In questo tipo di infortuni c'è sempre il timore della ricaduta". Uno stop importante che arriva in un momento delicato per l'Atalanta, che nel prossimo mese avrà degli appuntamenti chiave tanto per il campionato, quanto per la Coppa Italia (contro la Fiorentina) e l'Europa League (contro l'Olympiacos).