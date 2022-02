Serie A, il calendario del prossimo turno

Tra sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 febbraio si gioca la 25^ giornata di campionato. Sabato la sfida tra Napoli-Inter, domenica in campo anche Milan-Samp (in diretta su Sky) e Atalanta-Juventus. Il programma completo del prossimo turno

Entra sempre più nel vivo la Serie A, con una 25^ giornata di campionato tutta da vivere insieme. Tre gli anticipi che si giocano sabato 12 febbraio: alle 15 la sfida tra Lazio e Bologna, alle 18 il Napoli affronta l’Inter al Maradona in uno dei big match di giornata, mentre alle 20.45 tocca al Torino contro Venezia. La giornata di campionato prosegue poi domenica con sei incontri: alle 12.30 il Milan di Pioli sfida la Sampdoria dell’ex Giampaolo, mentre alle ore 15 scendono in campo Empoli-Cagliari, Genoa-Salernitana e Verona-Udinese. Promette gol e spettacolo la partita delle 18 tra Sassuolo e Roma, così come il posticipo serale – altra gara di cartello – tra Atalanta e Juventus. A chiudere il 25° turno di Serie A, il posticipo del lunedì sera tra Spezia e Fiorentina.