Al serbo sono bastati poco più di 10 minuti per realizzare il suo primo gol in bianconero, dopo il trasferimento avvenuto proprio negli ultimi giorni di mercato. Perfettamente imbeccato da Dybala, Vlahovic si è presentato a tu per tu con Montipò e l'ha battuto con un pregevole pallonetto da fuori area. E poi, per sottolineare l'intesa col suo nuovo compagno, esulta anche con la Dybala mask

JUVENTUS-VERONA LIVE