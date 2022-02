Un esordio da incorniciare. Vlahovic e Zakaria hanno impreziosito con un gol a testa la loro prima presenza in maglia bianconera, ma non sono i primi ad aver segnato una rete al debutto con la Juve in Serie A: ricordate gli ultimi 10 che ci sono riusciti?

JUVE-VERONA 2-0: GOL E HIGHLIGHTS