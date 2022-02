Salernitana-Spezia , dove vedere la partita in tv

La squadra che ha operato una mini rivoluzione nel calciomercato invernale contro quella che, complice anche il divieto di acquisti imposto dalla Fifa, ha chiuso il mese di gennaio senza operazioni in entrata e in uscita. Salernitana-Spezia chiude il programma della 24esima giornata di Serie A. Lunedì 7 febbraio all'Arechi saranno in palio punti preziosi in chiave salvezza: la squadra allenata da Stefano Colantuono, a secco di vittorie in casa dall'1-0 al Genoa del 2 ottobre, è ultima con 10 punti. Lo Spezia di Thiago Motta con i suoi 25 punti e la quattordicesima posizione ha invece un discreto vantaggio sulla zona retrocessione. Curiosità: i liguri hanno vinto le ultime tre partite giocate in trasferta, superando nell'ordine Napoli, Genoa e Milan.