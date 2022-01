Fazio: "Qui per aiutare i ragazzi e per salvarci"

È Federico Fazio il principale rinforzo della Salernitana per la difesa. Uomo d'esperienza, centrale reduce dall'esperienza alla Roma ma che in passato ha vestito anche le maglie di club importanti come Siviglia e Tottenham, oltre che quella della Nazionale argentina. Walter Sabatini lo ha preso per inseguire la salvezza con la squadra granata, dopo la risoluzione del contratto con i giallorossi. "Sono molto contento di essere arrivato in questo club – le prime parole di Fazio ai canali ufficiali del club - Sono qui per aiutare i ragazzi ad arrivare all'obiettivo principale. Sono venuto per lottare ed aiutare la squadra. I miei bisnonni sono nati in provincia di Salerno, tanti anni fa sono partiti dal porto di Salerno per l'Argentina. Se mi vedessero adesso qui, sarebbero contenti di vedermi con questa maglia".