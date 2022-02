Due gol entrambi su punizione, uno più bello dell’altro, per far esplodere di gioia l’Arechi. Non con due piedi diversi, come successe quando vestiva la maglia del Bologna e segnò al Crotone prima di destro e poi di sinistro da calcio piazzato, ma comunque due perle. "Ma il secondo è stato più bello del primo; ho calciato da più lontano, la traiettoria è stata perfetta". Sorride Simone Verdi , uomo simbolo del "pazzo" mercato condotto a gennaio della Salernitana – scesa in campo con una squadra completamente rivoluzionata rispetto alla prima parte di stagione – e uomo copertina del pareggio per 2-2 dell’Arechi contro lo Spezia. " Un inizio così lo potevo immaginare solo nei miei sogni più belli . Solo io, la mia compagna, la mia famiglia e quelli che mi sono stati vicino sanno quanto ho sofferto in questi ultimi anni . Personalmente è una rivincita parziale, ma è davvero bella", le parole del numero 10 della Salernitana, arrivato alla corte di Colantuono in prestito secco dal Torino nelle scorse settimane. Prima da titolare e doppietta: "Spero che i miei gol servano per portare punti importanti, questa piazza meriterebbe di rimanere in Serie A perché ha dei tifosi meravigliosi che ci stanno sempre vicini. È la prima volta che gioco qui, ho avuto la pelle d’oca fin dall’inizio", ha proseguito Verdi.

"La squadra è viva. Questi tifosi meritano la A"

Solo tre spezzoni di gara in questa Serie A (e un gol) con la maglia del Toro per un totale in campo di appena 43 minuti per Verdi, che tra infortuni e poca fiducia non è riuscito a trovare spazio con Juric. Numeri decisamente in controtendenza rispetto alle potenzialità del giocatore, che questa sera ha trascinato la Salernitana con due gol e tante giocate importanti. "Il risultato è parzialmente positivo, tutti noi nuovi siamo scesi in campo e serve tempo, era importante non perdere. La squadra ha reagito bene, ha dato un segnale positivo, siamo vivi. Abbiamo ottenuto un punto, adesso andremo a Genova e cercheremo di tornare a casa con i tre punti. Sarà importante avere la testa giusta, lotteremo in tutte le partite per far sì che la squadra rimanga in questa categoria. Lo meritano i tifosi", ha concluso Verdi. Salernitana che, ricordiamo, è ultima in classifica con 11 punti.