Luciano Spalletti si prepara a riaccogliere dopo più di un mese Kalidou Koulibaly e André Zambo Anguissa : il difensore, vincitore della Coppa d'Africa con il suo Senegal , e il centrocampista camerunense , terzo con la sua nazionale, rientreranno nella giornata di giovedì a Castel Volturno dopo aver preso parte alla Coppa d'Africa 2022 . Due ritorni importanti per il Napoli, confermati dai numeri: Koulibaly ha messo insieme nella prima parte di stagione 19 presenze tra campionato ed Europa League, segnando due reti e fornendo altrettanti assist. Anguissa invece ha giocato 17 gare in tutte le competizioni. Riporteranno forza, muscoli e tecnica nel Napoli, che anche senza di loro dal 6 gennaio ha però viaggiato a ritmi elevati: quattro vittorie e un pareggio in campionato, cammino quasi netto "macchiato" in minima parte dall'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina.

Lozano: la terapia conservativa prende quota

Chi invece non sarà certamente a disposizione per i prossimi impegni del Napoli (atteso sabato dalla sfida all'Inter e giovedì dalla trasferta di Barcellona) è Hirving Lozano. L'esterno messicano era stato coinvolto in un brutto scontro di gioco nella partita giocata con la sua nazionale a inizio mese contro Panama ed era stato portato via in barella, riportando una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Rientrato in Italia, è stato sottoposto a nuovi controlli nella mattinata di mercoledì e l’orientamento prevalente, pur senza escludere un possibile intervento chirurgico, è una terapia conservativa. Opzione che sarà ulteriormente valutata nei prossimi giorni con altri test e permetterebbe di ridurre i tempi di recupero, con la possibilità di rientrare in campo in un mese. In questo caso, Lozano potrebbe eventualmente operarsi alla spalla in estate, come fatto da Mertens nella scorsa stagione.