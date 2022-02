Si è conclusa la Coppa d'Africa e gli ultimi giocatori impegnati in questa competizione hanno fatto rientro in Italia, tra questi anche Zambo Anguissa e Kalidou Koulibaly del Napoli . Il centrocampista camerunese ha finito la competizione al terzo posto, conquistato grazie al successo ai rigori nella finalina contro il Burkina Faso. Anguissa è tornato in Italia in anticipo rispetto al difensore senegalese e si è già allenato con la squadra, deciderà Spalletti se farlo giocare o meno contro l'Inter. Dando per scontata la presenta di Fabiàn Ruiz in meno al campo, il camerunese è in ballottaggio con Lobotka ma quest'ultimo è favorito dopo le ultime prestazioni positive sfoggiate proprio in assenza del compagno di reparto camerunese. Discorso a parte per Koulibaly, tornato solo nella mattinata di giovedì. Il difensore deciderà autonomamente, valuterà le sue condizioni dopo la Coppa d'Africa e comunicherà le sue sensazioni a Luciano Spalletti. Se se la sentirà di giocare, per l'allenatore sarà difficile tenerlo fuori dall'undici titolare. In quel caso Koulibaly prenderà il posto di Juan Jesus al fianco di Rrahmani al centro della difesa.

Il rientro da campione di Koulibaly

Il ritorno in Italia è stato molto più dolce per il difensore, che ha chiuso la sua avventura in Coppa d'Africa alzando al cielo la coppa da capitano del Senegal, dopo la vittoria ai rigori in finale contro l'Egitto. Anche a Napoli in tanti hanno fatto il tifo per Koulibaly che, una volta rientro in città, è stato accolto da tanti tifosi azzurri ma anche da alcuni suoi connazionali presente all'aeroporto di Capodichino. "Questa accoglienza mi fa molto piacere, ma fate piano perché sono qua e non vado via. Sono tornato a Napoli. Ho visto tutti i video che avete fatto mentre ero via, sono orgoglioso di essere qui con voi ed è stato molto bello in Senegal così come a Napoli", le parole di Kalidou Koulibaly dopo l'arrivo a Napoli. Un entusiasmo straordinario per il difensore senegalese che, dopo la vittoria in Coppa d'Africa, è pronto a concentrarsi sulla sfida scudetto contro l'Inter.