Si avvicina un altro ricco week-end di Serie A , importantissimo anche in chiave scudetto e per la corsa alla Champions League. Due i big match di questo turno, il primo si giocherà al Maradona alle ore 18 di sabato: la sfida tra Napoli e Inter sarà diretta da Daniele Doveri. Domenica sera alle ore 20.45, invece, Atalanta-Juventus : per la gara del Gewiss Stadium è stato designato Maurizio Mariani . Chiffi arbitrerà Milan-Sampdoria, per Lazio-Bologna ci sarà Piccinini mentre Guida sarà al Mapei Stadium per Sassuolo-Roma. Di seguito tutte le squadre arbitrali delle dieci partite del week-end di Serie A.

Serra torna in Serie B dopo Milan-Spezia



leggi anche

Serra: "Pensavo che Rebic volesse strangolarmi..."

Un'altra novità importante per il mondo arbitrale arriva dalla Serie B. Marco Serra ritornerà a dirigere una partita di calcio dopo l'errore commesso nel finale di Milan-Spezia, quando non applicò la regola del vantaggio togliendo così a Messias l'opportunità di segnare il gol vittoria per i rossoneri (poi la squadra di Pioli subì successivamente l'1-2 dei liguri perdendo la partita). Successivamente arrivarono le scuse, sia ai giocatori stessi a San Siro che pubblicamente in un'intervista rilasciata a Sky Sport. E ora, dopo quasi un mese di assenza da quel 17 gennaio, l'arbitro torna in campo per dirigere una partita di Serie B, quella tra Perugia e Frosinone. Con lui ci saranno gli assistenti Bresmes e Trinchieri, il quarto uomo Baratta, il VAR Fourneay e l'assistente VAR Pagliardini.