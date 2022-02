Nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter, Spalletti stoppa con una battuta le discussioni sulla foto, circolata sul web tempo fa, di Doveri (che arbitrerà la sfida del Maradona) con un trolley nerazzurro: "Forse vi manca un passaggio. Non sapete che all'aeroporto la Finanza lo ha fermato, gli ha imposto di aprire lo zaino e dentro c'erano delle mozzarelle. Speriamo non si sappia in giro". Risate generali in sala