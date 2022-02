Serie A, il programma della 25^ giornata

Giornata chiave in Serie A, con i big match Napoli-Inter e Atalanta-Juventus fondamentali per le corse scudetto e Champions: tutto il programma completo con orari e canali tv

Sesta giornata di ritorno nel campionato di Serie A, che vivrà un turno importantissimo anche in chiave scudetto e Champions League. Tra gli anticipi del sabato, infatti, c'è il big match tra Napoli e Inter, in programma alle ore 18 al Maradona. Questa gara sarà anticipata da Lazio-Bologna (ore 15) e sarà seguita da Torino-Venezia, sfida del sabato sera alle 20.45. Lunga domenica con ben sei partite in programma, giornata che si chiude con l'altro big match di giornata, quello tra Atalanta e Juventus. Prima, però, scende in campo il Milan, che a San Siro ospita la Sampdoria alle ore 12.30. Alle 15 tanta lotta salvezza: Empoli-Cagliari, Genoa-Salernitana ed Hellas Verona-Udinese. Alle ore 18, invece, la Roma di Mourinho fa visita al Sassuolo. Chiude la 25^ giornata il posticipo del lunedì sera tra Spezia e Fiorentina.