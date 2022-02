Dimarco: "Siamo contenti a metà. Volevamo vincere"

Il commento del difensore nerazzurro dopo il pari contro il Napoli: "Eravamo venuti qui per vincere, ma per come si era messa la partita è stato importante non perderla". Il commento di Farris: "Napoli grande squadra, noi siamo stati bravi a spegnere l'entusiasmo dello stadio. Alla fine sembrava che ne avessimo di più noi". Dumfries: "1-1 risultato giusto"

Tra Napoli e Inter non ci sono stati vincitori (1-1) ma dalle dichiarazioni postpartita si è capito che entrambe le squadre hanno giocato per vincere e che per tutta la durata dell'incontro hanno cercato i tre punti. Le parole di Dimarco lo confermano: "Siamo contenti a metà", ha detto l'interista ai microfoni di Dazn. "Eravamo venuti qui per vincere, poi per come si era messa la partita era importante non perdere. Venire qua e prendere un rigore dopo cinque minuti rende le cose difficili per tutti. In queste partite gli episodi fanno la differenza: nel secondo tempo è successo a noi, e l'inerzia del match è cambiata".