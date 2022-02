Torino-Venezia, dove vedere la partita in tv

I granata di Juric ospitano gli arancioneroverdi di Paolo Zanetti per l'anticipo del sabato sera: di seguito tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

Si gioca all'Olimpico Grande Torino l'anticipo del sabato sera della 25^ giornata del campionato di Serie A. I granata di Ivan Juric ospitano il Venezia , con entrambe le squadre che hanno come obiettivo quello di riscattarsi da una recente sconfitta. Il Torino ha perso nel finale della gara giocata alla Dacia Arena contro l'Udinese, colpita dai gol di Molina e Pussetto nei minuti di recupero. Il Venezia, invece, ha tenuto per circa un'ora contro il Napoli, per poi cadere a causa delle reti di Osimhen e Petagna. La squadra di Zanetti ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato e non vince dal 21 novembre 2021.

Dove vedere Torino-Venezia in tv

La gara tra Torino e Venezia, valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A 2021/2022, si gioca sabato 12 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. La partita è visibile su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Riccardo Gentile, commento Giancarlo Marocchi; a bordocampo Paolo Aghemo e Vanessa Leonardi.