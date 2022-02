Bremer e il patto con il Toro

approfondimento

The Wall: Bremer è il muro della Serie A nel 2021

Dall’arrivo in granata per meno di 6 milioni di euro dall’Atletico Mineiro, risalente al 2018 con Gianluca Petrachi ds, Bremer ha attraversato una crescita esponenziale. Dopo una prima stagione con sette presenze, è diventato titolare nonostante i cambi di allenatore: da Mazzarri a Longo, passando per Giampaolo e Nicola fino a Juric. Con il croato in panchina si sta consacrando da centrale nella difesa a 3. Importante anche il suo contributo nell’area avversaria, con 12 gol in 98 partite con il Torino. Logico che sul difensore classe 1997 ci siano gli interessi dichiarati di diversi club: oltre a Milan e Inter, si registrano sondaggi dalla Premier League e dal Bayern Monaco. Con il Torino Bremer ha una sorta di patto, situazione già vista in passato con Darmian, Zappacosta e Glik: un accordo sulla parola per una cessione che andrebbe a finanziare gran parte del mercato del Torino della prossima stagione, quando per i soli riscatti di Brekalo, Pjaca, Praet, Mandragora, Ricci e Pellegri il club prevede un esborso superiore ai 60 milioni di euro.