La Salernitana prova a svoltare di nuovo: il club ha esonerato Stefano Colantuono. La dirigenza granata prova così a dare uno scossone alla nuova squadra costruita da Iervolino e Sabatini nel mercato di gennaio. Dopo i primi contatti con Andrea Pirlo, in pole position per sostituire Colantuono adesso c'è Davide Nicola. Dei contatti sono stati avviati anche con l'allenatore ex Torino, che rappresenterebbe una soluzione per l'immediato presente. Lui che già a Crotone era stato artefice di una grande rimonta conclusa con una storica salvezza - al termine della stagione 2016/2017 - ora potrebbe essere chiamato alla Salernitana per provare a portare a termine la stessa missione. Non ci sono ancora accordi totali tra le parti, ma al momento Nicola è in vantaggio su Pirlo per prendere il posto di Colantuono sulla panchina del club granata.