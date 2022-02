La gara di Serie A tra Udinese-Salernitana, in programma lo scorso 21 dicembre alla Dacia Arena e mai disputata dopo che l’Asl Campania ha imposto il divieto di trasferta alla squadra di Colantuono per via della positività al Covid di alcuni elementi del gruppo squadra, dovrà disputarsi. È stato infatti accolto il ricorso presentato dalla società granata contro il ko per 3-0 a tavolino e la penalizzazione di un punto in classifica inflitta successivamente dal giudice sportivo. A comunicarlo è la stessa Salernitana con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: "La Corte Sportiva d’Appello, riunitasi oggi in merito al reclamo presentato dall’U.S. Salernitana 1919 contro le sanzioni della perdita della gara Udinese – Salernitana per 0 – 3 e penalizzazione di 1 punto in classifica, ha accolto il reclamo del club granata e annullato le sanzioni irrogate comunicando alla Lega Nazionale Professionisti Serie A il conseguente svolgimento della gara".