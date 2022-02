Ibrahimovic al lavoro in palestra per recuperare prima possibile dall'infortunio al tendine d'Achille (l'attaccante rossonero è fuori dal 23 gennaio): sui social nuovo video del suo impressionante allenamento. Questa volta lavora alla sbarra a testa in giù in una sequenza di addominali pazzesca, riprendendo la scena di un film della leggenda delle arti marziali, Jackie Chan

IBRA, ALLENAMENTO MOSTRUOSO