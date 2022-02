In occasione del "Derby della Mole" sono state realizzate due edizioni limitate di "TOH", l’opera di Nicola Russo che richiama i celebri torèt, con i colori delle squadre per sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Sport, arte e ricerca insieme per raggiungere nuovi importanti traguardi

Il gol, questa volta, Juventus e Torino vogliono segnarlo insieme a favore della ricerca sul cancro . E con loro l’artista Nicola Russo , che per celebrare le squadre in occasione della stracittadina del prossimo 18 febbraio, ha realizzato due edizioni limitate, una bianconera e una granata, del suo ormai celebre “TOH” – la statuetta che si ispira ai torèt, storiche fontane di Torino – che vuole essere simbolo di rinascita, di coraggio e soprattutto di inclusività. Valori che da sempre contraddistinguono anche la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, che ha sposato il progetto e ne è stata partner fin dalla sua nascita, permettendo così di destinare importanti risorse all’Istituto di Candiolo-IRCCS e di sensibilizzare sempre più persone su una tematica oggi più che mai attuale come la ricerca.

I “TOH” dedicati al derby saranno realizzati in 100 pezzi per ogni squadra , e sarà possibile acquistarli nello store torinese della Rinascente o ordinarli direttamente sul sito della Fondazione ( www.fprconlus.it ) a fronte di una donazione di 350 euro a partire da martedì 15 febbraio. La cifra raccolta, escluse le spese di produzione, sarà interamente devoluta alla Fondazione. Due “TOH” più grandi, uno bianconero e uno granata autografati dai giocatori delle due squadre , saranno successivamente messi all’asta e contribuiranno alla raccolta fondi.

Le parole di Giorgio Chiellini, capitano della Juventus

"Quando indossiamo la maglia bianconera scendiamo in campo con il massimo impegno, consapevoli di rappresentare un esempio dentro e fuori dal terreno di gioco. Il derby di venerdì sera contro i nostri rivali cittadini ci vedrà avversari nell’arco della gara, ma fianco a fianco a favore della ricerca sul cancro. E’ bello che la sana rivalità e competizione in campo possano sfociare in una condivisione di intenti quando ci sono iniziative come questa. Uno spirito ben rappresentato da TOH, simbolo non solo di Torino ma anche dei valori che condividiamo nella nostra quotidianità".