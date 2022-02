Allegri: "Il pari non è un risultato da buttare"

L'allenatore bianconero dopo il pareggio nel derby: "Siamo in linea con la quota punti che ho in testa per i primi quattro posti. Vlahovic deve imparare tanto. Infortuni? Non sono preoccupato, Dybala non dovrebbe avere niente di particolare" JUVENTUS-TORINO 1-1, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Nonostante il pareggio nel derby Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno per la Juventus. "Quando hai l'obiettivo di entrare nelle prime quattro posizioni, il pareggio non è da buttare" spiega l'allenatore bianconero dopo l'1-1 contro il Torino. Un risultato che Allegri si tiene stretto nella corsa per il quarto posto: "Tengo il punto, abbiamo dato seguito ai risultati positivi degli ultimi mesi - ammette - Non eravamo brillanti rispetto al Torino, abbiamo preso gol nel nostro miglior momento. È un percorso normale, ci portiamo a casa il punto che ci permette di allungare la striscia positiva. Questa partita a inizio stagione l'avremmo persa; a fine campionato questo sarà un punto importante". Secondo l'allenatore, la Juventus ha pagato anche le fatiche degli ultimi match: "Veniamo da partite intense, nell'arco del campionato non possiamo pensare di giocare ad alta intensità tutti gli incontri. Siamo in linea con la quota punti che ho in testa per i primi quattro posti".

"Vlahovic deve imparare tanto" Analizzando la prestazione dei singoli, Allegri si è soffermato sulla partita di Vlahovic: "È un giocatore molto bravo, ma deve imparare tanto. Doveva portare Bremer in giro per il campo e non dargli punti di riferimento, ma ha trovato qualche difficoltà. Dusan arriva da una squadra dove giocava una partita a settimana, adesso gioca ogni tre giorni. Stasera era più appannato, ma è normale in un percorso di crescita. Non è un marziano, deve abituarsi a giocare 95 minuti ogni tre giorni. Ci sono degli aspetti che servono per giocare in una grande squadra".