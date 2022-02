L'argentino ha chiesto il cambio durante il derby contro il Torino dopo aver calciato da fuori area. Allegri nel post-partita: "Non dovrebbe essere nulla di particolare, ha sentito un indurimento al flessore". Da valutare le sue condizioni in vista del match di Champions contro il Villarreal

Il derby della Mole è finito dopo 53 minuti per Paulo Dybala . L'attaccante argentino è uscito accusando un risentimento muscolare, chiedendo alla panchina la sostituzione subito dopo aver tentato un tiro da fuori area. Una scelta che sembrerebbe a scopo precauzionale visto l'impegno di Champions dei bianconeri con il Villarreal, in programma martedì sera. A Dybala, che non sembrava preoccupato, è stato applicato del ghiaccio sulla coscia sinistra. Paulo è rimasto in panchina a seguire il match senza trasmettere l'impressione di sconforto. Solo gli esami nelle prossime ore stabiliranno l'entità del problema che potrebbe riguardare il flessore della coscia sinistra.

Champions a rischio?

leggi anche

Emery: "Juve top club, ci prepariamo a batterli"

Nel post-partita Massimiliano Allegri è apparso sereno commentando che non dovrebbe trattarsi di nulla di grave ("Ha sentito un po' indurire dietro"). In ogni caso è chiaro che valutazioni accurate saranno necessarie perché martedì la Juventus tornerà in campo nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. Dybala, autore di 12 gol e 6 assist in stagione, ha già saltato otto partite per problemi fisici.