Emery: "Juve top club, ci prepariamo a batterli"

L'allenatore spagnolo in vista del match con la Juve: "In questo sport si vive per disputare gare importanti come quella contro il Real Madrid, in cui abbiamo confermato le nostre ottime qualità. Ma vogliamo alzare l'asticella e prepararci a battere ed eliminare i top club anche in Champions League"

Ritorna la Champions League , inizia la fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. La Juventus dovrà attendere il 22 febbraio per affrontare un Villarreal in gran forma, reduce da un ottimo 0-0 ottenuto in casa contro il Real Madrid. Unai Emery ci crede e vuole proseguire il percorso europeo battendo la Juventus: "In questo sport si vive per giocare e disputare al meglio partite importanti come quella contro i blancos. Nella Liga stiamo provando a essere tra le migliori, ma vogliamo alzare l'asticella e prepararci a battere ed eliminare i top club anche in Champions League ", le parole dell'allenatore spagnolo dopo la gara contro la squadra di Ancelotti.

"Col Real confermate le nostre ottime qualità"

Il Villarreal è settimo in classifica in Liga, a -2 dal sesto posto che vale la qualificazione in Conference League, a -3 dal quinto che dà l'accesso in Europa League e dal quarto che garantisce la partecipazione ai gironi di Champions. La squadra di Emery è in crescita, reduce da tre partite con sette punti conquistati contro Maiorca, Betis e, appunto, Real Madrid: "Contro i blancos è stato un match importante per noi, abbiamo confermato tutte le nostre ottime qualità. Siamo in crescita e cercheremo di migliorare ulteriormente. Entrambe le squadre hanno avuto le occasioni per vincere, ci prendiamo volentieri questo punto", ha concluso l'allenatore del Villarreal.