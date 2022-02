Sarri: "Fatto passo avanti, qualificazione aperta"

Sconfitta, ma a testa alta e con il discorso qualificazione ancora aperto. Maurizio Sarri è comunque soddisfatto dopo la partita contro il Porto, persa 2-1 dalla Lazio dopo una buona prestazione: "Abbiamo disputato un buon match contro un avversario forte - spiega l'allenatore biancoceleste - Dispiace per il pareggio all'intervallo, c'era la possibilità di chiudere il primo tempo con un vantaggio più ampio. L'unico neo è stato l'approccio al secondo tempo, ma ho avuto risposte buone. Abbiamo fatto un passo in avanti, qualche mese fa saremmo stati in difficoltà". Risposte positive che danno fiducia a Sarri verso il match di ritorno: "La qualificazione è aperta, servirà un gol per riportarsi in parità. Dobbiamo pensare come farlo, ma senza correre rischi. Bisogna metterci per ora una pietra sopra e pensare all'Udinese".