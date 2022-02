Il centrocampista camerunese ha riportato un risentimento all'adduttore sinistro: è in attesa di esami strumentali, ma va verso il forfait per la gara di Cagliari. Nessun problema, invece, per Fabian Ruiz dopo il colpo alla testa subito al Camp Nou

Il Napoli è ritornato da Barcellona con un ottimo pareggio, che lascia il discorso qualificazione ancora aperto in vista del ritorno al Maradona. I problemi, per Luciano Spalletti, riguardano l'infermeria, che dopo la partita del Camp Nou si è ulteriormente affollata. Si è fermato per un problema muscolare Zambo Anguissa: risentimento all’adduttore sinistro per il centrocampista camerunese, che sarà sottoposto in giornata agli esami strumentali per valutare l’entità del problema e i tempi di recupero. Con ogni probabilità sarà costretto a saltare la prossima gara di campionato, che vedrà gli azzurri impegnati lunedì alle 19 a Cagliari. Anguissa ha subito un infortunio simile lo scorso 22 novembre, in occasione della partita di San Siro con l’Inter. Anche in quel caso, fu l’adduttore sinistro a cedere, costringendo il centrocampista ai box per una ventina di giorni.