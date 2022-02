Il giudice sportivo ha stabilito che la gara, inizialmente non disputata lo scorso 6 gennaio a causa dei diversi casi di Covid nel gruppo squadra dei campani, si dovrà giocare. La Salernitana avrà così due partite da recuperare SAMP-EMPOLI LIVE - 26^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

Salernitana-Venezia, gara valida per la 20^ giornata di Serie A inizialmente in programma lo scorso 6 gennaio ma non disputata a causa dei numerosi casi di Covid nel gruppo squadra dei campani, dovrà essere giocata. Lo ha stabilito il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, che ha deciso di non sanzionare i granata per la mancata disputa del match. Salgono a due, così, le partite da recuperare per la Salernitana, che dovrà giocare anche l'incontro con l'Udinese, non disputato sempre per il focolaio che era esploso nella squadra.

Data da stabilire: il comunicato della Lega Serie A vedi anche Il Milan a Salerno dopo oltre 23 anni: chi giocò? A rendere nota la decisione del giudice sportivo, che ha decretato la causa di forza maggiore per la mancata disputa dell'incontro tra Salernitana e Venezia, è stata la Lega Serie A attraverso questa nota ufficiale: "In scioglimento della riserva di cui al comunicato n.128 dell'8 gennaio 2022 - si legge nel provvedimento -, [il giudice] delibera di non applicare alla Soc. U.S. Salernitana 1919 le sanzioni previste dall'art. 53 Noif per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara". Toccherà dunque alla Lega stabilire la data per il rinvio della gara. A questo punto per i giudici federali, che sia in primo o secondo grado, tutte le partite saltate a causa dei focolai Covid o fermate dalle ASL vanno giocate, così come accadde già per Lazio-Torino nella passata stagione. Il primo e unico 3-0 a tavolino resta dunque il famoso Juventus-Napoli dell'ottobre 2020, poi cassato dal Collegio di Garanzia di Frattini.