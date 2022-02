La gara di campionato tra Bologna e Inter, inizialmente in programma lo scorso 6 gennaio e mai disputata, si dovrà giocare . La Corte Sportiva d’Appello ha infatti respinto il ricorso presentato dalla società nerazzurra che contestava la decisione presa dal Giudice sportivo di far disputare il match anziché assegnare la vittoria per 3-0 a tavolino dopo che la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic non si è presentata al Dall’Ara perché sottoposta a regime di quarantena dall’Asl locale dopo i numerosi casi di Covid emersi all’interno del gruppo squadra. "La Corte ha stabilito che si giocherà la gara Bologna-Inter nella data stabilita dalla Lega di Serie A", si legge nel comunicato.

Omologato il risultato di Udinese-Atalanta

La Corte Sportiva d’Appello, inoltre, ha respinto anche il ricorso presentato dall’Udinese omologando il risultato della gara di campionato contro l’Atalanta, terminata con il risultato di 6-2 per i nerazzurri. La società friulana ha presentato ricorso lamentando il fatto di non aver potuto schierare la migliore formazione possibile a causa dei tanti casi di positività al Covid nel gruppo squadra bianconero. Motivazioni respinte prima dal giudice sportivo e ora anche dalla Corte Sportiva d’Appello che ha omologato il risultato della gara. Accolto invece l’appello presentato dalla Salernitana contro il ko per 3-0 a tavolino e la penalizzazione di 1 punto in classifica: la gara contro l’Udinese, inizialmente in programma lo scorso 21 dicembre, si dovrà infatti rigiocare.