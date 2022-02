Fiorentina-Atalanta, dove vedere la partita in tv

Sfida dal sapore di Europa al Franchi: la viola è reduce dalla vittoria contro lo Spezia, mentre i nerazzurri non vincono in campionato dal 9 gennaio. Fiorentina-Atalanta, ore 12.30, diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Dopo essersi scontrate nei quarti di finale di Coppa Italia appena dieci giorni fa, Fiorentina e Atalanta si incontrano di nuovo nella partita che aprirà il programma della domenica in Serie A. Un lunch match con vista Europa per le due formazioni. La squadra di Vincenzo Italiano, scivolata all'ottavo posto in classifica, vuole dare continuità al successo contro lo Spezia nel turno precedente. Per l'Atalanta, invece, sarà la quinta partita in quindici giorni e cercherà quel successo che in campionato manca dal 9 gennaio, contro l'Udinese.