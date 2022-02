L'allenatore dell'Inter commenta lo 0-2 contro il Sassuolo: "Sono molto arrabbiato per l'approccio della squadra, sarà oggetto di analisi. Non c'è un problema in zona gol, continuiamo a creare tanto. Siamo tutti in pochi punti e vedremo cosa dirà il campionato di qui alla fine: mancano 13 finali e vogliamo andare fino in fondo"

" Una squadra che vuole vincere lo scudetto non può approcciare una gara in questo modo ". Simone Inzaghi commenta così il ko dell' Inter contro il Sassuolo , seconda sconfitta consecutiva a San Siro dopo quella in Champions League contro il Liverpool. "Sono molto arrabbiato per l'approccio della squadra - ammette l'allenatore nerazzurro - avevamo parlato delle capacità del Sassuolo e dovevamo stare attenti. Loro hanno fatto un'ottima partita sul piano tecnico ma noi potevamo fare meglio. Non credo affatto che ci siano tensione e ansia, ci è mancata brillantezza ".

"Nessun problema in zona gol. Pensiamo già al Genoa"

Dzeko e compagni in campionato non vincono dal 22 gennaio, 2-1 al Venezia in rimonta. L'allenatore dell'Inter commenta anche l'assenza di gol nelle ultime due partite ufficiali: "Torneremo a segnare, abbiamo calciato tantissimo anche contro il Sassuolo. Siamo ancora il miglior attacco. Quando crei occasioni non devi preoccuparti: è questione di una o due partite e il gol torna - sottolinea - nel secondo tempo abbiamo cercato di organizzare una reazione, abbiamo creato tantissimo ma ci è mancato un episodio favorevole". Inzaghi torna anche sulle scelte: "A fine primo tempo ne avrei cambiati più di due: abbiamo cambiato modulo perdendo un pizzico di ordine. Non siamo riusciti a riaprirla e sarà motivo di analisi". Testa al Genoa, prossimo avversario venerdì sera: "Tra quattro giorni c'è già un'altra partita ma dobbiamo essere più forti delle assenze, degli episodi e delle squalifiche. Siamo tutti in pochi punti e vedremo cosa dirà il campionato di qui alla fine. Sappiamo che di qui alla fine mancano 13 finali e vogliamo andare fino in fondo".