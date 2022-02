Sarri: "Ho visto grandi segnali di miglioramento"

" Quello di Udine per me è un segnale di miglioramento : la squadra ha fatto la partita per larghi tratti di partita". Maurizio Sarri accoglie con il sorriso il pareggio della Dacia Arena contro l 'Udinese, con Felipe Anderson che ha risposto al vantaggio friulano con Deulofeu. "Avevamo assenze importanti, siamo andati sotto dopo quattro minuti poi abbiamo perso Pedro per infortunio ma abbiamo reagito - l'analisi di Sarri - f ino al 75' meritavamo anche di vincere poi siamo un attimo calati ma questo fa parte della logica quando hai tanti giocatori fuori ".

"Immobile per Porto e Napoli? Spero recuperi"

La Lazio resta al sesto posto staccando la Fiorentina."Lottare per la Champions League? Se facciamo un percorso possiamo lottare, senza impegni europei probabilmente l'avremmo fatto già quest'anno, la nostra media punti lo dice - è la visione di Sarri - avevamo mostrato questa difficoltà nel giocare a tre giorni dalla sfida in Europa League". Dove si tornerà a giocare giovedì, con il Porto atteso a Roma. "Non possiamo ruotare molti giocatori e speriamo di recuperarne alcuni durante la settimana - spiega Sarri - Immobile? Spero ce la faccia per Porto e Napoli". In attacco al posto di Pedro si è visto in campo a gara in corso Jovane Cabral: "Arriva da un infortunio, non ha la stessa condizione fisica della squadra. Stasera ha avuto un buon approccio, è chiaro che deve ancora integrarsi nei nostri schemi".