L'attaccante del Sassuolo ha segnato il gol del 2-0 contro l'Inter: "Non ho esultato perché il prossimo anno potrei giocare in nerazzurro? No, solo perché pensavo fosse fuorigioco" la sua spiegazione. A San Siro Scamacca aveva già segnato contro il Milan

"Non ho esultato perché pensavo fosse fuorigioco"

leggi anche

Dionisi: "Vittoria di tutti, ora non stacchiamo"

Con la rete all'Inter, Scamacca ha toccato quota 10 gol in campionato. Il tutto in 24 presenze, di cui 14 da titolare. Eppure dopo il centro del 2-0 contro i nerazzurri il centravanti quasi non ha festeggiato. Con sguardo serio, ha solo abbozzato un sorriso prima di abbracciare Raspadori e i suoi compagni. Il mercato (con l'Inter che lo segue con attenzione) però non c'entra. A spiegare il tutto è stato lo stesso attaccante: "No, no. Il mercato non c'entra nulla. Non ho esultato perché avevo solo paura che fosse fuorigioco. Solo per questo".