Colpo della squadra di Dionisi a San Siro, battuti 2-0 i nerazzurri di Inzaghi che mancano il sorpasso in vetta al Milan. Non è la prima volta in stagione per gli emiliani, che avevano vinto in trasferta anche contro Milan e Juventus. Una "tripletta" esterna in Serie A riuscita solo ad altre tre squadre e che non si verificava addirittura da 66 anni

HIGHLIGHTS INTER-SASSUOLO