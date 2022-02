Soltanto un pareggio, tra l'altro arrivato in extremis grazie all'ingresso in campo di Victor Osimhen. Missione fallita per il Napoli, che non è riuscito ad agganciare il Milan al primo posto in classifica. Gli azzurri non sono andati oltre l'1-1 sul campo del Cagliari, ma il risultato non è da buttare secondo Luciano Spalletti: "Per noi è stata una partita complicata - ha detto l'allenatore nel postpartita -, il Cagliari meritava qualcosa di più o forse meritavamo qualcosa in meno noi. Non abbiamo mai preso in mano la partita, anche se abbiamo avuto più possesso palla. Ma loro volevano fare una partita e noi volevamo farne un’altra. C’è da essere contenti per un risultato così. Dopo le partite di Europa League succede così un po’ a tutti, ma sotto l’aspetto della qualità abbiamo fatto troppo poco. Bravo Osimhen a mettersi a disposizione, fino all’ultimo era a rischio di non essere della partita. Anche Fabian Ruiz era a rischio perché sentiva dolore, ma come si è già visto a Barcellona sono ragazzi eccezionali e bisogna riconoscerlo. Ma devono riconoscere anche loro che dobbiamo fare qualcosa in più per le qualità che abbiamo".