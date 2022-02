Grave infortunio per Kaio Jorge con la Juve U23

Per quanto riguarda gli infortuni, tutto si può dire meno che per la Juventus sia un periodo buono. Dopo lo stop di Dybala (che starà fuori ancora per cinque giorni circa) e l'infortunio piuttosto serio di McKennie rimediato nella partita contro il Villarreal (frattura composta del secondo e terzo metatarso del piede sinistro, è out per otto settimane, come si legge sul sito ufficiale della Juventus), un'altra brutta notizia è arrivata questo mercoledì pomeriggio: durante Juventus U23-Pro Patria (match valevole per la 22^ giornata del girone A di Lega Pro) si è fermato Kaio Jorge. L'attaccante brasiliano è stato costretto al cambio al 23' del primo tempo a causa di un serio problema al ginocchio. Trasportato in barella, Kaio Jorge è uscito in lacrime. Lo staff medico del club non ha ancora diffuso una diagnosi, per la quale bisognerà attendere gli esami strumentali a cui il giovane attaccante si sottoporrà nelle prossime ore, ma dopo i primi controlli si teme la rottura del tendine rotuleo e di conseguenza un lungo stop.